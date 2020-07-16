Нужен дизайнер для создания видеооблажки Вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен6 заявок409 просмотров

Нужен дизайнер для создания видеооблажки Вконтакте, опыт работы обязателен

5 лет назад
sasha987
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

evzmeniy
Евгений 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$10
1 день
Escrow
Хороший, ответственный исполнитель. Всем рекомендую!
Все хорошо, рекoмендую

Заявки фрилансеров

evzmeniy
Евгений 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Александр
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
26 отзывов
5 лет назад
Александр
 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
162 отзыва(-5)
5 лет назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
3 дня назад
158 отзывов
5 лет назад
Артем
 
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
81 отзыв(-5)
5 лет назад
Светлана
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Ребрендинг компании

    Мы – Тайсон Клининг Компани – занимаемся продажей напольных покрытий. И нам нужен ребрендинг: перерисовать логотип компании (вектор)подобрать новый шрифтпроработать новую цветовую гаммуразработать новый шаблон для постов в соцсетях и  новый шаблон баннера на официальный ...

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Конвертировать flash заставку сайта в MP4

    $15

    Необходимо конвертировать 4 почти одинаковых флеш заставки на сайте в видео в формате video/mp4 и video/webm. По факту видео будет вставлено на сайт и крутиться вместо flash заставки, поэтому готовое видео должно отображаться в основных браузерах. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нарисовать комплект баннеров для рекламы в соц. сетях.

    Цель: нарисовать комплект баннеров для услуги УЗИ/Взрослым. Пример - https://take.ms/u2Xan Описание: Для охвата всех мест размещения комплект баннеров должен включать: 1) горизонтальный анимированный баннер (по возможности 1200х630) 2) ...

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Баннер

    Женскому фитнес клубу требуется обновить сайт и создать фирменный стиль почти с 0. Первое задание:  Нужно сделать баннер на сайт. Текст на картинке: коллариум загар с пользой для кожи. Технология загара ...

    Баннеры27 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать обложку (cover) для видеоролика

    Нужно создать обложку, в которую мы будем вставлять нашу фотку и выкладывать  посты в Фэйсбуке или видеороли в Ютубе. 1. Это видеообзор футбольного матча. Обложка должна сразу же вызывать ассоциацию с видеоматериалом ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Отрисовать 4 баннера для слайдера на главной

    $40

    Требуются ледующие слайды: 1. Мебель из массива - спальни, гостиные, домашние кабинеты, обеденные группы 2. Кожаная мебель - в натуральной итальянской и бразильской коже 3. Модульные диваны - большой выбор конфигураций и ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработать баннер

    Нужно разработать баннер. Прикрепляю к проекту прототип. Сначала нужно сделать 3 разных варианта по прототипу, потом выбранный берем и удаляем все лишнее (текстовку) После чего размножаем на разные размеры (для веба и ...

    Баннеры36 заявок
    Закрыт
    5 лет назад