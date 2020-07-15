Нужен дизайнер для создания видеооблажки Вконтакте, опыт работы обязателен
Статичный баннер
Нарисовать статичный баннер размером 874х220
Все подробности пришлю в ЛС.
Выбранный исполнитель
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