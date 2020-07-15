Статичный баннер

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Завершен9 заявок232 просмотра

Нарисовать статичный баннер размером 874х220

Все подробности пришлю в ЛС.

5 лет назад
alexonion
Алекс 
23 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

iversonkz
Искандер 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$7
1 день
Нарисовал и перерисовал баннер, сделал все необходимые правки, рекомендую!
Все кратко и ясно! оплату произвел до получения исходников! все круто!

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
35 лет
12 лет в сервисе
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4 года назад
41 отзыв
5 лет назад
iversonkz
Искандер 
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