Нужен логотип для проекта-аналога http://mosaicproject.codeplex.com/ Лого должен быть в минималистичном стиле. Похожий стиль у лого: www.metrotwit.com Название проекта Metro7
Разработка логотипа
Нужно разработать лого компании «O.S.A. Consulting», которая занимается консалтинговыми и юридическими услугами.
Нужен простой, но узнаваемый логотип. Пожелания по цветам зеленый+белый.
Визуал осы как насекомого не использовать.
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