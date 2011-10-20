Разработка логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт23 заявки240 просмотров

Нужно разработать лого компании «O.S.A. Consulting», которая занимается консалтинговыми и юридическими услугами.

Нужен простой, но узнаваемый логотип. Пожелания по цветам зеленый+белый.

Визуал осы как насекомого не использовать.

14 лет назад
suray
Борис 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Biamn
35 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

Biamn
35 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад