Сделать логотип для Desktop Application

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Завершен13 заявок194 просмотра

Нужен логотип для проекта-аналога

http://mosaicproject.codeplex.com/

Лого должен быть в минималистичном стиле.

Похожий стиль у лого: www.metrotwit.com

Название проекта Metro7

14 лет назад
yoora
Юрий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
12 часов назад
14 лет назад
$30
3 дня
Как всегда работа выполнена просто супер! Спасибо большое!
Работать с Юрием всегда легко и интересно. Отличный заказчик и приятный в общении человек!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
12 часов назад
14 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки