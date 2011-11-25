Необходимо перевести тексты для финансового сайта с украинского / русского на английский. Суммарный объем примерно 300 тыс. знаков без пробела. Оплата 120 грн / $4,3 за тысячу знаков без пробела. Возможны правки по замечаниям в размере 30% ...
- Переводы13 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать дизайн лендинга по продаже искусственных елок. Интерфейс проработан. Есть макет psd. Необходимо оформить 5 экранов и 2 всплывающих окна: цвета, шрифты, фото и т.д. Задание нужно выполнить быстро и недорого. Предложения прошу высылать со ссылкой ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт6 лет назад
- $50
Необходимо оформить сайт посвященный пешим и горным походам. Есть примерный макет. Приветствуются интересные творческие идеи, высокое качество и низкая цена. Требуется дизайн трех страниц: главной, категории товаров, страницы товара. Результат: послойный psd Бюджет в пределах 50 у.е. Оплата наличными или ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $150
Необходимо оформить сайт интернет-магазина спортивной тематики. Основным товаром являются различные тренажеры. Требуется дизайн трех страниц: главной, категории товаров, страницы товара. В макете предусмотрено несколько дополительных блоков. Таких, как "схожие товары", "аксессуары" и т.д. Макет отправлю по наличию в ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется flash-баннер с анимацией (по своему сценарию) размером 250х250 точек и его ресайз на 240х350. Важно, чтобы это НЕ был просто фон с двигающимся текстом. Присутствие объектов по теме сценария должно быть обязательным.Баннеры10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется анимированный flash-баннер 250х250 точек, с ресайзом 240х350. С перспективой дальнейшего постоянного сотрудничества.Баннеры1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Необходимо оформить виджет для ЖК-телевизоров: сохранить компоновку, добавить красоту. Макет в приложении. Виджет будет размещен устанавливаться как отдельное полноэкранное приложение. Всего 3-4 уникальных страницы. Срок выполнения: 3-4 дня. Результатом должно быть изображение или сверстанный html. В заявках прошу указывать ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $20
Требуется анимированный баннер 250х250 точек, с ресайзом 240х350. С перспективой дальнейшего постоянного сотрудничества.Баннеры34 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно разработать стандартный пакет по фирменному стилю (визитка, бланк, конверт А4, конверт евро, папка А4) для «O.S.A. Consulting» (О.С.А. Консалтинг), которая занимается консалтинговыми и юридическими услугами. Логотип есть.Фирменный стильнет заявокЗавершен12 лет назад
Необходимо оформить виджет: сохранить компоновку, добавить красоту. Макет в приложении. Виджет будет размещен на сайте он-лайн лотереи и работать на скриптах, без обновления страницы. Результатом должно быть изображение или сверстанный html. В заявках прошу указывать цену и срок.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется создать два баннера, которые будут анонсировать акции и услуги компаний-партнеров. Формат: 250х250 точек, gif или swf без выхода за границы баннера.Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется для сотрудничества на постоянной основе проектировщик интерфейсов: веб-сайты, программные продукты.Дизайн интерфейсов и игр7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется дизайнер баннеров. Регулярный выпуск 3-4 баннеров в месяц. Баннеры стандартного формата 250х250 точек. Форматы gif или swf без выхода за границы баннера. Все баннеры для одного корпоративного сайта. Будут анонсировать акции и услуги компаний-партнеров. Портфолио обязательно. ...Баннеры4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходим сайт для консалтинговой компании, на котором буду размещены перечень услуг, описание услуг, возможно, иллюстрации...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно разработать лого компании «O.S.A. Consulting», которая занимается консалтинговыми и юридическими услугами. Нужен простой, но узнаваемый логотип. Пожелания по цветам зеленый+белый. Визуал осы как насекомого не использовать.Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать короткий рекламный мультфильм для терминалов без звука с рисованным персонажем - муравьем. Цель ролика: побуждение пополнить кошелек WebMoney. Главный персонаж - муравей webmoney. Длительность 15-20 секунд. Оплата в WMU. Разрешение 1024х768, flash + avi.Анимация5 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать четыре "классических" TrueType шрифта с поддержкой юникода: с засечками и без засечек, нормальный и сжатый для использования в портативный плеерах и других электронных устройствах. Размер оплаты и сроки выполнения обсуждаю по ICQ или ...Прочее2 заявкиЗакрыт15 лет назад