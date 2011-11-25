suray

Борис suray

 
36 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Перевод финансовых текстов с украинского на английский

    Необходимо перевести тексты для финансового сайта с украинского / русского на английский. Суммарный объем примерно 300 тыс. знаков без пробела. Оплата 120 грн / $4,3 за тысячу знаков без пробела. Возможны правки по замечаниям в размере 30% ...

    Переводы13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн лендинга НГ тематики

    Необходимо сделать дизайн лендинга по продаже искусственных елок. Интерфейс проработан. Есть макет psd. Необходимо оформить 5 экранов и 2 всплывающих окна: цвета, шрифты, фото и т.д. Задание нужно выполнить быстро и недорого. Предложения прошу высылать со ссылкой ...

    Дизайн лендингаДизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн сайта спортивной тематики

    $50

    Необходимо оформить сайт посвященный пешим и горным походам. Есть примерный макет. Приветствуются интересные творческие идеи, высокое качество и низкая цена. Требуется дизайн трех страниц: главной, категории товаров, страницы товара. Результат: послойный psd Бюджет в пределах 50 у.е. Оплата наличными или ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина

    $150

    Необходимо оформить сайт интернет-магазина спортивной тематики. Основным товаром являются различные тренажеры. Требуется дизайн трех страниц: главной, категории товаров, страницы товара. В макете предусмотрено несколько дополительных блоков. Таких, как "схожие товары", "аксессуары" и т.д. Макет отправлю по наличию в ...

    Дизайн сайтаHTML
    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется flash-баннер с анимацией

    $50

    Требуется flash-баннер с анимацией (по своему сценарию) размером 250х250 точек и его ресайз на 240х350. Важно, чтобы это НЕ был просто фон с двигающимся текстом. Присутствие объектов по теме сценария должно быть обязательным.

    Flash
    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание баннера

    $50

    Требуется анимированный flash-баннер 250х250 точек, с ресайзом 240х350. С перспективой дальнейшего постоянного сотрудничества.

    Flash
    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн виджета для телевизора (дизайн wap-сайта)

    Необходимо оформить виджет для ЖК-телевизоров: сохранить компоновку, добавить красоту. Макет в приложении. Виджет будет размещен устанавливаться как отдельное полноэкранное приложение. Всего 3-4 уникальных страницы. Срок выполнения: 3-4 дня. Результатом должно быть изображение или сверстанный html. В заявках прошу указывать ...

    HTML
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание баннера

    $20

    Требуется анимированный баннер 250х250 точек, с ресайзом 240х350. С перспективой дальнейшего постоянного сотрудничества.

    Баннеры34 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Фирменный стиль

    Нужно разработать стандартный пакет по фирменному стилю (визитка, бланк, конверт А4, конверт евро, папка А4) для «O.S.A. Consulting» (О.С.А. Консалтинг), которая занимается консалтинговыми и юридическими услугами. Логотип есть.

    Фирменный стильнет заявок
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн виджета

    Необходимо оформить виджет: сохранить компоновку, добавить красоту. Макет в приложении. Виджет будет размещен на сайте он-лайн лотереи и работать на скриптах, без обновления страницы. Результатом должно быть изображение или сверстанный html. В заявках прошу указывать цену и срок.

    HTML
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать два баннера

    Требуется создать два баннера, которые будут анонсировать акции и услуги компаний-партнеров. Формат: 250х250 точек, gif или swf без выхода за границы баннера.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайнер баннеров

    $50

    Требуется дизайнер баннеров. Регулярный выпуск 3-4 баннеров в месяц. Баннеры стандартного формата 250х250 точек. Форматы gif или swf без выхода за границы баннера. Все баннеры для одного корпоративного сайта. Будут анонсировать акции и услуги компаний-партнеров. Портфолио обязательно. ...

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка логотипа

    Нужно разработать лого компании «O.S.A. Consulting», которая занимается консалтинговыми и юридическими услугами. Нужен простой, но узнаваемый логотип. Пожелания по цветам зеленый+белый. Визуал осы как насекомого не использовать.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание промо-мультфильма

    Необходимо создать короткий рекламный мультфильм для терминалов без звука с рисованным персонажем - муравьем. Цель ролика: побуждение пополнить кошелек WebMoney. Главный персонаж - муравей webmoney. Длительность 15-20 секунд. Оплата в WMU. Разрешение 1024х768, flash + avi.

    Flash
    Анимация5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработать четыре "классических" TrueType шрифта

    Необходимо разработать четыре "классических" TrueType шрифта с поддержкой юникода: с засечками и без засечек, нормальный и сжатый для использования в портативный плеерах и других электронных устройствах. Размер оплаты и сроки выполнения обсуждаю по ICQ или ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
onipkodmitriy
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
2 балла
6 лет назад
Дизайн лендинга НГ тематики
Это самый наглый заказчик с которым я только работал.. Мало того что этот человек не оплатил выполненную работу так он еще и оставил негативный отзыв, ни в коем случае не работайте с этим человеком если не хотите попортить свою репутацию.
Дмитрий был предупрежден об ограниченых сроках выполнения работы. После истечения охначеного времени перестал выходить на связь. В итоге делал работу втрое дольше. И видно, что спустя рукава. UPD: поскольку Дмитрий имеет притовоположное мнение, будущим его заказчикам поможет сделать выводы история со сроками https://drive.google.com/open?id=1_eKwLIrsjLhO1NC8yGqYmoeUmqr5lH9l
Ответный отзыв
solnechnaya_lena
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Фирменный стиль
Было очень комфортно сотрудничать, хороший заказчик. Моментальная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем рекомендую!
Работа выполнена очень качественно, быстро и со вкусом. Без лишних вопросов и уточнений, Елена сделала тот продукт, в котором нуждалась наша компания. Умница и кудесница :) Спасибо!
Ответный отзыв
art_samilyak
Татьяна 
43 годаПольша
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Создать два баннера
Отличный заказчик,четкое ТЗ. Быстрая оплата. Было приятно и легко работать.
Спасибо, Татьяна! Все пожелания учтены, заказ выполнен вовремя и очень удачно.
Ответный отзыв