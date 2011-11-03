Доработать логотип

Здравствуйте.

Есть эскизы логотипа (делал сам). Нужно эту идею качественно доработать чтоб смотрелся как хороший добротный логотип.

Логотип нужно выполнить в высоком качестве так как в дальнейшем он будет помещаться на объекты разного размера(объекты реальные также графические). В прикрепленных файлах эскизы и Фото "Грузовика" на который нужно будет поместить логотип (для примера)

работу нужно выполнить до 11 часов 25 октября по московскому времени.

Жду ваших предложений Спасибо.