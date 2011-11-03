Доработать логотип

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен9 заявок261 просмотр

Здравствуйте.

Есть эскизы логотипа (делал сам). Нужно эту идею качественно доработать чтоб смотрелся как хороший добротный логотип.

Логотип нужно выполнить в высоком качестве так как в дальнейшем он будет помещаться на объекты разного размера(объекты реальные также графические). В прикрепленных файлах эскизы и Фото "Грузовика" на который нужно будет поместить логотип (для примера)

работу нужно выполнить до 11 часов 25 октября по московскому времени.

Жду ваших предложений Спасибо.

14 лет назад
AndreyPopov
Андрей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Betelgejze
Алина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Очень доволен , что тут попишешь.Скажу лишь ,что подходящий вариант, был угадан с первого раза и выполнен быстро. Не сомневаюсь , что приду за дизайном чего либо именно к Алине. Спасибо.
Рада была сотрудничать с Андреем. Оплата в срок, постоянно на связи. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Betelgejze
Алина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад

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