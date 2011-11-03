Мне нужен качественный хороший логотип, для привлечения покупателей с надписью "Group WM". Примеры старых логотипов в прикрепленном файле. Сделать нужно красивое лого. Без муравья (надпись и рисунок). Размер 150*150. Оплата ...
Доработать логотип
Здравствуйте.
Есть эскизы логотипа (делал сам). Нужно эту идею качественно доработать чтоб смотрелся как хороший добротный логотип.
Логотип нужно выполнить в высоком качестве так как в дальнейшем он будет помещаться на объекты разного размера(объекты реальные также графические). В прикрепленных файлах эскизы и Фото "Грузовика" на который нужно будет поместить логотип (для примера)
работу нужно выполнить до 11 часов 25 октября по московскому времени.
Жду ваших предложений Спасибо.
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