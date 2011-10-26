Приватно для deart. Сделать упрощенный логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка120 просмотров

Из готового логотипа необходимо сделать упрощенный вариант (контурами, для печати).

14 лет назад
EvgenySedov
Седов 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

deart
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Все очень качественно и быстро. Все пожелания учтены. В общем доволен как слон, один из лучших фрилансеров с которыми работал. Всем рекомендую.
Спасибо, Евгению за небольшую работу. Побольше таких заказчиков. Все разговоры по делу и все оперативно.

Заявки фрилансеров

deart
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип для небольшой программы

    $50

    Требуется разработать простой логотип для небольшой информационной утилитки. Градиенты, блики - не нужны. Цвета - зелёный и его оттенки. Максимально простой логотип. Оплата - WMZ или безопасная сделка. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип для сайта

    $50

    Необходима картинка, размер не более 500х200 белый фон в левой части изображение оттиска печати (в сине-фиолетовой гамме, круглая), по периметру слова "анализ качества" (одно сверху, другое снизу). В центре печати- "ПРОЙДЕН" Правее ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка логотипа

    Нужно разработать лого компании «O.S.A. Consulting», которая занимается консалтинговыми и юридическими услугами. Нужен простой, но узнаваемый логотип. Пожелания по цветам зеленый+белый. Визуал осы как насекомого не использовать.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип для интернет-магазина одежды A&F

    $250

    Необходимо создать логотип для интернет магазина. Цвет: темно-бордовый, оттенки серого, черный (можно выбрать сочетания или выбрать один из цветов); Надпись: brandmania, BRANDMANIA, Brandmania (или другой вариант слитного написания, например с разрядкой B R ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен логотип для сайта

    Для сайта vsfoto.ru нужно отрисовать креативный логотип соответствующий названию УСИЛИТЕЛЬ ВКУСА и, соответственно, гармонично вписывающийся в дизайн сайта.

    Логотипы и Знаки36 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка логотипа для магазина

    Нужно разработать логотип для вебмагазина, который будет заниматься продажей. В предложениях прошу указать примеры работ похожей тематики. Буду рад ответить на доп. вопросы или заполнить бриф.

    Логотипы и Знаки34 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • С-Р-С: Совесть-Результат-Скорость!

    $80

    Пожелания по содержанию логотипа: 1. Надпись Скорость-Результат-Совесть; 2. Стрела, попавшая точно в середину яблока. Схематично или нет - решать вам. Желательно предоставить 2 варианта, поэтому и 2 победителя объявим. ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад