Логотип для сайта

# 1 — $ 50

Необходима картинка, размер не более 500х200

белый фон

в левой части изображение оттиска печати (в сине-фиолетовой гамме, круглая), по периметру слова "анализ качества" (одно сверху, другое снизу). В центре печати- "ПРОЙДЕН"

Правее надпись "Анти-Antiplagiat" (возможно с заходом на печать, тут на усмотрение дизайнера).

цвета для надписи можно использовать: оранжевый, красный, голубой, зеленый.

первое Анти акцентировать шрифтом или цветом, обрисовкой или еще каким эффектом.

В целом картинка должна быть позитивной, яркой, но не кричаще-аляпистой.