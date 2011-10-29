Логотип для сайта

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Завершен63 заявки2674 просмотра
#1$50

Необходима картинка, размер не более 500х200

белый фон

в левой части изображение оттиска печати (в сине-фиолетовой гамме, круглая), по периметру слова "анализ качества" (одно сверху, другое снизу). В центре печати- "ПРОЙДЕН"

Правее надпись "Анти-Antiplagiat" (возможно с заходом на печать, тут на усмотрение дизайнера).

цвета для надписи можно использовать: оранжевый, красный, голубой, зеленый.

первое Анти акцентировать шрифтом или цветом, обрисовкой или еще каким эффектом.

В целом картинка должна быть позитивной, яркой, но не кричаще-аляпистой.

14 лет назад
elchat
41 год
19 лет в сервисе
Была
2 года назад

Победитель конкурса

BlackH
Комов 
51 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
87 отзывов
14 лет назад
#1
Очень довольна сотрудничеством. Быстрые корректировки, несколько вариантов дизайна. Даже с небольшим бонусом:) При аналогичных заказах обязательно обращусь! рекомендую!
Четкое ТЗ,конструктивный диалог,моментальная оплата-все условия для достижения успеха. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

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BlackH
Комов 
51 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
87 отзывов
14 лет назад
#1