Из готового логотипа необходимо сделать упрощенный вариант (контурами, для печати).
Логотип
Мне нужен качественный хороший логотип, для привлечения покупателей с надписью "Group WM".
Примеры старых логотипов в прикрепленном файле.
Сделать нужно красивое лого. Без муравья (надпись и рисунок). Размер 150*150.
Оплата в WebMoney (WMR) 330 рублей. Нужно сделать сегодня. Я онлайн до 00:00 по мск. Будьте на связи после оставления заявки, я отпишусь в течении 10-15 минут.
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