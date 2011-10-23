Мне нужен качественный хороший логотип, для привлечения покупателей с надписью "Group WM".

Примеры старых логотипов в прикрепленном файле.

Сделать нужно красивое лого. Без муравья (надпись и рисунок). Размер 150*150.

Оплата в WebMoney (WMR) 330 рублей. Нужно сделать сегодня. Я онлайн до 00:00 по мск. Будьте на связи после оставления заявки, я отпишусь в течении 10-15 минут.