Логотип/печать в форме круга

Требуется изобразить герб в круглой форме.

Все фигуры должны быть реалистично вписаны. Все пропорции естественности должны быть соблюдены.

Цвета должны быть соблюдены. Также требуется ч/б вариант подходящий для изготовления печати.

Текстовое описание изображения, как опорный документ - прилагается.

Можно упрощать некоторые детали, либо отрисовывать свои варианты деталей, главное чтобы на изображении сохранились содержимые элементы, а стиль за вами.

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