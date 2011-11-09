Здравствуйте. Есть эскизы логотипа (делал сам). Нужно эту идею качественно доработать чтоб смотрелся как хороший добротный логотип. Логотип нужно выполнить в высоком качестве так как в дальнейшем он будет помещаться на объекты разного ...
Логотип/печать в форме круга
Требуется изобразить герб в круглой форме.
Все фигуры должны быть реалистично вписаны. Все пропорции естественности должны быть соблюдены.
Цвета должны быть соблюдены. Также требуется ч/б вариант подходящий для изготовления печати.
Текстовое описание изображения, как опорный документ - прилагается.
Можно упрощать некоторые детали, либо отрисовывать свои варианты деталей, главное чтобы на изображении сохранились содержимые элементы, а стиль за вами.
Общение по скайпу: aiardalin
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