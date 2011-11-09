Логотип/печать в форме круга

$39
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен5 заявок222 просмотра

Требуется изобразить герб в круглой форме.

Все фигуры должны быть реалистично вписаны. Все пропорции естественности должны быть соблюдены.

Цвета должны быть соблюдены. Также требуется ч/б вариант подходящий для изготовления печати.

Текстовое описание изображения, как опорный документ - прилагается.

Можно упрощать некоторые детали, либо отрисовывать свои варианты деталей, главное чтобы на изображении сохранились содержимые элементы, а стиль за вами.

Общение по скайпу: aiardalin

14 лет назад
aardalin
Алексей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

MasterXL
56 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 лет назад
$100
2 дня
С мастерами своего дела редко встречаюсь. Олега советую, его порфолио скажет само за себя. Очень рад что работу выполнил именно он.
Четкое ТЗ, адекватное отношение к предлагаемым поправкам. незамедлительная оплата в полном объеме. надеюсь на дальнейшее сотрудничество

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MasterXL
56 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 лет назад

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