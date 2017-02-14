Логотип для портала

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен82 заявки2234 просмотра
#1$90

Необходимо сделать логотип для портала.

это биржа юридических услуг. саму визуализацию стены желательно не давать.

желательно чтобы было 2 написания по русски и по англ. и написано биржа юридических услуг.

логотип нужен в кривых.

14 лет назад
umka223
Елена 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад

Победитель конкурса

Betelgejze
Алина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
#1
Все хорошо!

Заявки фрилансеров

Betelgejze
Алина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
#1

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