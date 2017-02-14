Логотип для портала

Здравствуйте. Есть эскизы логотипа (делал сам). Нужно эту идею качественно доработать чтоб смотрелся как хороший добротный логотип. Логотип нужно выполнить в высоком качестве так как в дальнейшем он будет помещаться на объекты разного ...