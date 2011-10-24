Разработка логотипа

Здравствуйте,Необходимо разработать стильный,запоминающийся логотип для компании.

Требования:

1.Работаем до полного утверждения заказчиком.

2.Начать,необходимо сегодня и К пятнице к утру к 9 по мск нужно предоставить уже 3 варианта на выбор,если раньше то еще лучше.

3.Оперативно реагировать на правки,заказчика

Приоритет -портфолио,хорошим работам !

Тз,при личной контакте.

Если все мои требования устраивают,жду Ваших предложений.