Требуется изобразить герб в круглой форме. Все фигуры должны быть реалистично вписаны. Все пропорции естественности должны быть соблюдены. Цвета должны быть соблюдены. Также требуется ч/б вариант подходящий для изготовления ...
Разработка логотипа
Здравствуйте,Необходимо разработать стильный,запоминающийся логотип для компании.
Требования:
1.Работаем до полного утверждения заказчиком.
2.Начать,необходимо сегодня и К пятнице к утру к 9 по мск нужно предоставить уже 3 варианта на выбор,если раньше то еще лучше.
3.Оперативно реагировать на правки,заказчика
Приоритет -портфолио,хорошим работам !
Тз,при личной контакте.
Если все мои требования устраивают,жду Ваших предложений.
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