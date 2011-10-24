ООО "Юридическая компания "Альтернатива"

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт20 заявок522 просмотра

Необходимо разработать (или переработать имеющийся) логотип юридической компании.

Основные требования к логотипу:

1. Использование не более 2-3 цветов.

2. Отсутствие в логотипе: весов, щитов, фемиды, пера, академички и прочей подобной атрибутики.

3. Использование не более 2-3 шрифтов. Желательно использование шрифта Micra.

4. Логотип должен иметь презентабельный, официальный характер, отражать стабильность компании.

5. Логотип должен быть графически удобным с точки зрения размещения на сайте, бланках, рекламной продукции.

6. При переработке имеющегося логотипа желательно сохранить черты преемственности стилей.

Описание компании:

Компания работает с 2007 года. Основным направлением деятельности является юридическое сопровождение деятельности юридических лиц и предпринимателей.

Условия оплаты:

Помимо установленного бюджета компенсируем комиссию сайта.

14 лет назад
Altomsk
Игорь 
43 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Выбранные исполнители

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
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14 лет назад
$80
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BlackH
Комов 
51 год
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14 лет назад
$70
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Betelgejze
Алина 
39 лет
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14 лет назад
$80
3 дня
vika_81
44 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$100
5 дней

Заявки фрилансеров

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 дней назад
14 лет назад
BlackH
Комов 
51 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
87 отзывов
14 лет назад
Betelgejze
Алина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
vika_81
44 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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