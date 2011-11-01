Создание логотипа

# 1 — $ 100

Необходимо придумать логотип для компании занимающейся спутниковым мониторингом транспорта. На данный момент есть логотип, что в аттаче. НО символ не наш, а западной компании, которая занимается немного другими вещами, но нам очень понравилась идея.

Также рассмотрим Ваши варианты реализации данной идеи.

Что точно хотелось бы:

Реализация идеи контроля на карте, земном шаре и т.д.

Приятные яркие, но не "кричащие" цвета. Интересны: синий, зеленый, оранжевый, серый

Возможность печати логотипа в одноцветном варианте

компания называется Orion Monitoring

Имеющиеся вопросы, можете задавать в личку.