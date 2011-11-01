Создание логотипа

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен119 заявок4168 просмотров
#1$100

Необходимо придумать логотип для компании занимающейся спутниковым мониторингом транспорта. На данный момент есть логотип, что в аттаче. НО символ не наш, а западной компании, которая занимается немного другими вещами, но нам очень понравилась идея.

Также рассмотрим Ваши варианты реализации данной идеи.

Что точно хотелось бы:

Реализация идеи контроля на карте, земном шаре и т.д.

Приятные яркие, но не "кричащие" цвета. Интересны: синий, зеленый, оранжевый, серый

Возможность печати логотипа в одноцветном варианте

компания называется Orion Monitoring

Имеющиеся вопросы, можете задавать в личку.

14 лет назад
geomanager
Андрей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Победитель конкурса

Ustas
48 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
#1
Отличная работа! предоставил несколько интересных вариантов, каждый из которых мог быть выбрал. Рекомендую!
Заказчик знает то что хочет и четко ставит задачи. Рад был сотрудничать в рамках данного конкурса и буду рад сотрудничеству в будущих проектах.

Заявки фрилансеров

Ustas
48 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
#1

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