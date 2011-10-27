# 1 — $ 60

требуется выполнить дизайн логотипа к домену YOUTRADER.COM

в лого возможна какая то картинка или персонаж, но не обязательно.

можно 2 варианта. с картинкой и просто надпись! картинка минимальная (например как птичка в твиттере)

логотип нужен маленький. не сложный. если картинка. то лучше в ряд с буквами, чем сверху.

тематика сайта (и лого тоже) - блоги бирже, акциях, валютах, курсах и т.д.

ps. как вариант можно рисовать логотипы с быком и медведем (это символы биржевых игроков) ищите инфу в гугле!

простой картинкой может быть борьба быка с медведем, как-нибудь закрутить их,изобралить головы этих животных, как у файер фокс, только не разукрашивать, а нарисовать из простых линий.

но и ваши варианты лого тоже предлагайте!