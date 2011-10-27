Создание несложного лого

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт15 заявок232 просмотра

Необходимо нарисовать в векторе простой логотип. Предоставить 2-3 варианта. срок 1-2 дня (желательно 1).

14 лет назад
voronin_a
Антонина 
43 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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