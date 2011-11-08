Нужен лого для СВ Групп (клининговое оборудование)

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен69 заявок1946 просмотров
#1$55

ООО "СВ Групп" (сайт www.svg-nn.com) занимается продажей различного оборудования для клининга:

- поломоечные машины

- промышленные пылесосы

- подметальные, полировальные машины

- инвентарь для уброки (уборочные тележки, швабры, щетки, оборудование для мытья окон и пр.)

- и т.д.

Нужен стильный логотип, в котором должна прослеживаться сфера деятельности компании - оборудование для уборки (например, поломоечная машина или промышленный пылесос)

14 лет назад
chaliev
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 отзывов

Победитель конкурса

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
11 часов назад
14 лет назад
#1
Лучшего дизайнера логотипов еще не встречал!
С большим удовольствием поработал с Александром еще раз. Благодарю за сотрудничество и удачи Вам!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
11 часов назад
14 лет назад
#1
#1
Логотипы и Знаки

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