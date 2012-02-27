Нужно создать логотип и подобрать 3 картинки для главной страницы
Лого
Разработать лого доски объявлений.
Работа для профи
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