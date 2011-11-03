Дизайн логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен61 заявка1818 просмотров
#1$50

Уважаемые веблансеры!

Предлагаем Вашему вниманию конкурс

на разработку дизайна логотипа.

Тематика: доверительное управление финансовыми активами.

Все требования к дизайну логотипа изложены в техническом задании,

которое прикреплено к данному проекту.

Ждём Ваших работ и предложений!

Удачи!

С уважением,

Отдел разработчиков ООО "ЭкоСофт".

14 лет назад
EcoSoft
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Победитель конкурса

Olegik882
Олег 
61 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
24 отзыва
14 лет назад
#1
От лица нашей компании благодарю Олега за профессиональную и качественную работу, предоставленную на конкурсе по дизайну логотипа. Работа заслуживает самой высокой оценки! Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Огромное спасибо Виталию за интересный конкурс, за порядочность и компетентность! Побольше бы таких рекламодателей! Большой респект!

Заявки фрилансеров

Olegik882
Олег 
61 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
24 отзыва
14 лет назад
#1

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