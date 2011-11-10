Создать качественный логотип для сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен24 заявки297 просмотров

Для сайта военной тематики нужно сделать качественный, стильный логотип, подходящий к тематике.

Адрес сайта www.army-news.ru. Нынешний логотип не устраивает еще и размером по ширине. Новый должен быть меньше по ширине минимум процентов на 30. По высоте разрешается увиличить по сравнению с текущим.

Еще нужно подобрать или нарисовать фон для сайта, но так, чтобы он не отвлекал сильно внимание от содержимого.

Также желательно чтобы он отражал тематику.

14 лет назад
diver495
Андрей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

mucunda
42 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня
Виктория отлично справилась с работой. Профессиональный подход и творческий подход к нетипичным задачам. Очень доволен работой! Рекомендую всем, не пожалеете!
Хороший, честный заказчик! Все оплатил вовремя и работать было приятно :)

Заявки фрилансеров

mucunda
42 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад

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