ООО "СВ Групп" (сайт www.svg-nn.com) занимается продажей различного оборудования для клининга: - поломоечные машины - промышленные пылесосы - подметальные, полировальные машины - инвентарь для уброки (уборочные тележки, швабры, щетки, оборудование для ...
Создать качественный логотип для сайта
Для сайта военной тематики нужно сделать качественный, стильный логотип, подходящий к тематике.
Адрес сайта www.army-news.ru. Нынешний логотип не устраивает еще и размером по ширине. Новый должен быть меньше по ширине минимум процентов на 30. По высоте разрешается увиличить по сравнению с текущим.
Еще нужно подобрать или нарисовать фон для сайта, но так, чтобы он не отвлекал сильно внимание от содержимого.
Также желательно чтобы он отражал тематику.
Выбранный исполнитель
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