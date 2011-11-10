Создать качественный логотип для сайта

Для сайта военной тематики нужно сделать качественный, стильный логотип, подходящий к тематике.

Адрес сайта www.army-news.ru. Нынешний логотип не устраивает еще и размером по ширине. Новый должен быть меньше по ширине минимум процентов на 30. По высоте разрешается увиличить по сравнению с текущим.

Еще нужно подобрать или нарисовать фон для сайта, но так, чтобы он не отвлекал сильно внимание от содержимого.

Также желательно чтобы он отражал тематику.