diver495

Андрей Новосад diver495

 
44 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
mucunda
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Создать качественный логотип для сайта
Хороший, честный заказчик! Все оплатил вовремя и работать было приятно :)
Виктория отлично справилась с работой. Профессиональный подход и творческий подход к нетипичным задачам. Очень доволен работой! Рекомендую всем, не пожалеете!
Ответный отзыв
prime-x
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Обновление логотипа новостного портала
Хороший человек все оплатил...)
Все сделал быстро и качественно с учетом всех моих пожеланий.
Ответный отзыв