Дизайнер сделал фоновый рисунок и новое лого. Необходимо установить все это на существующий сайт согласно имеющегося макета. Сайт работает на Wordpress.
Действие аккаунта приостановлено!
- HTML-верстка9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Для сайта военной тематики нужно сделать качественный, стильный логотип, подходящий к тематике. Адрес сайта www.army-news.ru. Нынешний логотип не устраивает еще и размером по ширине. Новый должен быть меньше по ширине минимум процентов на 30. По высоте ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Есть сайт на Wordpress с постоянно растущем облаком тегов. Нужно найти и настроить плагин, который будет искать в тексте записей слова, существующие в облаке тегов и автоматически создавать из них ссылки на соответствующие теги. Например, если где ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $10
Необходимо заменить существующий логотип и создать favicon для сайте www.tambov-tvvaiu.ru. Размеры логотипа должны быть как у существующего 309х122.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
12 лет назад
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$5
10 баллов
13 лет назад
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Ответный отзыв
Все сделал быстро и качественно с учетом всех моих пожеланий.