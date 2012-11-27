Супер специалист, грамотно и с энтузиазмом подходящий к работе, все делает четко быстро ни каких слюней и отговорок, подталкивал меня быстрей проверить работу, хотя я сам очень не люблю тормозов, качественно оперативно вникает в суть темы, сразу помогает улучшить или сделать более удобной. С ним можно и нужно работать. Еще раз спасибо Сергей.