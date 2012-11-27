senat56

Сергей senat56

 
37 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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Отзывы заказчиков
Fedorio
Федя 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
$70
10 баллов
11 лет назад
Написание программы
Супер специалист, грамотно и с энтузиазмом подходящий к работе, все делает четко быстро ни каких слюней и отговорок, подталкивал меня быстрей проверить работу, хотя я сам очень не люблю тормозов, качественно оперативно вникает в суть темы, сразу помогает улучшить или сделать более удобной. С ним можно и нужно работать. Еще раз спасибо Сергей.
Отличный заказчик, платит по факту и без задержек! С удовольствием буду работать с ним и дальше!
Ответный отзыв
vit7100
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Сделать парсер
Сергей большой мастер своего дела. Объяснять ничего не пришлось, всё четко и быстро сделал. Спасибо! Жаль, что не поставил взаимный отзыв... :)
Отличный заказчик! Работать с ним одно удовольствие! Четкое ТЗ!Быстрая оплата!
Ответный отзыв
chavaoth
Алексей 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Парсер 2gis
Работу выполнил быстро и качественно. Отличный программист. рекомендую!
Приятно было сотрудничать с Алексеем! Хороший, вежливый, ответственный заказчик! Надеюсь поработаем еще!
Ответный отзыв
afominenkov
Александр 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Разработка программы/скрипта синхронизации прайса
Очень хороший исполнитель! Все сделал быстро и даже помог доработать алгоритм работы программы!
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, моментальная оплата - все что нужно для фрилансера! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Советую!
Ответный отзыв
OxyDD
Павел 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Переделать файлы CSV товарной базы в Битриксе
Выполнил все даже быстрее, чем я думал. Хороший и грамотный специалист, очень рекомендую. Будем работать в дальнейшем!
Работой с данным заказчиком доволен! На все вопросы отвечает быстро! Оплата без задержек!
Ответный отзыв
Веб-программирование
18 отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Прикладное ПО
17 отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Базы данных
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Мобильные приложения
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга