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- Учет в магазине одежды812 просмотров
Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
11 лет назад
Супер специалист, грамотно и с энтузиазмом подходящий к работе, все делает четко быстро ни каких слюней и отговорок, подталкивал меня быстрей проверить работу, хотя я сам очень не люблю тормозов, качественно оперативно вникает в суть темы, сразу помогает улучшить или сделать более удобной. С ним можно и нужно работать. Еще раз спасибо Сергей.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, платит по факту и без задержек! С удовольствием буду работать с ним и дальше!
$70
10 баллов
11 лет назад
Сергей большой мастер своего дела. Объяснять ничего не пришлось, всё четко и быстро сделал. Спасибо! Жаль, что не поставил взаимный отзыв... :)
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Работать с ним одно удовольствие! Четкое ТЗ!Быстрая оплата!
$70
10 баллов
11 лет назад
Работу выполнил быстро и качественно. Отличный программист. рекомендую!
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать с Алексеем! Хороший, вежливый, ответственный заказчик! Надеюсь поработаем еще!
$50
10 баллов
11 лет назад
Очень хороший исполнитель! Все сделал быстро и даже помог доработать алгоритм работы программы!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, моментальная оплата - все что нужно для фрилансера! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Советую!
$50
10 баллов
11 лет назад
Выполнил все даже быстрее, чем я думал. Хороший и грамотный специалист, очень рекомендую. Будем работать в дальнейшем!
Ответный отзыв
Работой с данным заказчиком доволен! На все вопросы отвечает быстро! Оплата без задержек!
Веб-программирование
18 отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Прикладное ПО
17 отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
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2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Мобильные приложения
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга