Обработка 1с перенос данных между ТиС 7.7 и Бух 2.

$100
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Товарищи добрый день, была система ТиС 7.7 велась розничная торговля и была обработка, которая переносила взаиморасчеты в Бух 1.6. Бух 1.6 теперь накрылось медным тазом потому нужна соответствующая обработка в 2.0.

Пишите предлагайте в ответ буду высылать обработку в 1.6 чтобы по ее аналогии получить для Бух 2.0

12 лет назад
t-sputnik
Антон 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
senat56
Сергей 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$100
3 дня
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