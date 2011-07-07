Обработка 1с перенос данных между ТиС 7.7 и Бух 2.

Товарищи добрый день, была система ТиС 7.7 велась розничная торговля и была обработка, которая переносила взаиморасчеты в Бух 1.6. Бух 1.6 теперь накрылось медным тазом потому нужна соответствующая обработка в 2.0.

Пишите предлагайте в ответ буду высылать обработку в 1.6 чтобы по ее аналогии получить для Бух 2.0