Довольно простой распознаватель изображения

$250
Прикладное ПОЗавершен1 заявка219 просмотров
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А-ля распознаватель капчи. На Delphi. Задача довольно простая. Все элементы там берутся из стандартного набора.

Срок исполнения - не более 3х дней. Код должен быть оптимизирован, хорошо прокомментирован.

12 лет назад
botmaster
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
kuzmithev
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$250
3 дня
Очень толковый программист, грамотно сориентировался в разных средах разработки, оперативно сделал демонстрационное видео работы, в общем 10 баллов! Спасибо.
Четко поставленная задача и мгновенная оплата. Отличный работодатель. Спасибо.
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