Букмейкерская контора сайт+терминальное ПО

Требуется разработать букмекерскую систему аналог www.fonbet.info/rus/

1. Разработать тех. задание согласно всех наших пожеланий и по примеру fonbet.info/rus

2. Разработать серверную часть которая:

а) собирает (парсит) матчи и коэффициенты с большого множества сайтов-доноров

б) ведёт всю базу данных событий, результатов и коэффициентов

в) ведёт базу ставок и взаимодействует с терминалами

3. Сайт который выводит всю информацию о событиях

4. Терминальную часть, которая позволяет терминалам букмекерского сервера вести ставки:

- вести простейшую бухгалтерию (грубо говоря статистику по дням/месяцам и т. п.)

- вести базу клиентов и их ставки

- получать все имеющиеся события с сервера

- вести базу ставок и коэффициентов в соответствии с событиями и ставками.

5. сделать всю систему достаточно безопасной и надёжной, исключить подтасовки и подсоединения "левых" терминалов