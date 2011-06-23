Букмейкерская контора сайт+терминальное ПО

Прикладное ПОЗакрыт4 заявки223 просмотра
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Требуется разработать букмекерскую систему аналог www.fonbet.info/rus/

1. Разработать тех. задание согласно всех наших пожеланий и по примеру fonbet.info/rus

2. Разработать серверную часть которая:

а) собирает (парсит) матчи и коэффициенты с большого множества сайтов-доноров

б) ведёт всю базу данных событий, результатов и коэффициентов

в) ведёт базу ставок и взаимодействует с терминалами

3. Сайт который выводит всю информацию о событиях

4. Терминальную часть, которая позволяет терминалам букмекерского сервера вести ставки:

- вести простейшую бухгалтерию (грубо говоря статистику по дням/месяцам и т. п.)

- вести базу клиентов и их ставки

- получать все имеющиеся события с сервера

- вести базу ставок и коэффициентов в соответствии с событиями и ставками.

5. сделать всю систему достаточно безопасной и надёжной, исключить подтасовки и подсоединения "левых" терминалов

12 лет назад
2xslow
40 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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