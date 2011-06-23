Нужно сохранить прайс-лист из УТ10.3 в формате xml

Прикладное ПОЗакрыт5 заявок193 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мы работаем на платформе 8.1 с УТ 10.3. Наш сайт www.mishele.ru написан на языке ASP и в нем предусмотрена возможность формирования заказа (типа интернет-магазина). Но он никак не привязан к 1С. На сегодняшний день у нас в ассортименте около 2000 позиций и прайс-лист состоит из почти 8000 строк. Образец формируемого прайс-листа из УТ 10.3 вышлю дополнительно. У нас две цены: оптовая для незарегистрированных клиентов (фактически цена интернет-магазина), отпускная для зарегистрированных клиентов (наших оптовиков). Первую цену будут видеть все посетители сайта, вторую-только зашедшие на сайт по паролю. При этом, если хотя бы один размер изделия будет в наличии, информация о изделии и его фотография будут оставаться на сайте. При отсутствии этой позиции в прайс-листе информация о ней на сайте будет прятаться. Общее описание изделия будет в одной таблице, а размеры и цены в другой таблице рядом с названием изделия. Вручную контролировать наличие изделий, их размеров и текущих цен довольно сложно. Для автоматической загрузки цен нам нужна обработка, чтобы прайс-лист формировался в формате xml примерно в таком виде (тэги должны быть обязательно на латинице):

Data preice="2011-06-23" IdentifikatorSvoistva="ТипЦены" Znachenie="оптовая" /> IdentifikatorSvoistva="ТипЦены" Znachenie="отпускная" />

-

Должны быть реализованы возможности не включать в прайс-лист товары, по которым не заданы цены или отсутствующие на складах предприятия.

12 лет назад
mishele1964
59 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • 1С выгрузка

    Есть скрипт который выгружает из 1с данные в xml, но там есть пару багов (не правильно выгражаются два поля) нужно устранить этот баг. 1C 8.1 Alfa-Auto (4.1) - Рарус

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка кода клиента/сервера (Delphi+Indy)

    $50

    Необходимо организовать пересылку файлов между удаленными ПК. Для решения созданы клиент и сервер (DelphiXE+Indy). Клиент отправляет серверу запрос на получение/размещение файла. В запросе содержатся имя операция, имя файла (перечень передаваемых параметров может изменяться). Данные оправляются частями. Размер данных ...

    Delphi
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Автосборщик системных блоков

    $50

    Имеется прайс лист в excel состоящий из нескольких страниц каждая страница представляет собой список конкретного типа комплектующих, процессор, материнская плата, жесткий диск и т.д. Каждая страница состоит из таких колонок как ID товара, название товара, ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • MQL советник

    $5

    Требуется написать простенький советник на 2х мувах, с переносом стопа в безубыток. Потребуется как минимум ещё 2-3 доработки алгоритма с такой же оплатой.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поиск оптимального пути по карте

    Имеется программа, написанная на builder c++ borland 6. основная задачи программы - найти краткий путь из одной точки на карте к другой, изначально проходимые пиксели закрашены белым цветом. поиск оптимального пути осуществляется с помощью волнового алгоритма. основная ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Индивидуально для shapod

    $10

    Необходимо сделать dll для обработки результата get запроса в виде XML. Платформа C#, проект с примером вызова функции из библиотеки.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Портативная библиотека зашифрованной музыки

    Требуется создать проект под ключ. Задача: - Сделать флешку с привязанной к ней зашифрованной музыкой. - Найти портативный бесплатный/недорогой медиа-плеер для проигрывания музыки с флешки. Желательно модифицировать плеер добавив наш логотип и настроив функционал. - Настроить автозагрузку таким образом, ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программа, делящая файл на несколько

    Фоновая программа делит файл на несколько частей, файл изначально состоит из строчек. Количество частей я указываю в файле настроек. программу запускаю, она обрабатывает и закрывается.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Программа расчета стоимости

    Нужна база данных по расчету стоимости рукава высокого давления в зависимости от длины и дополнительных «фичей» (втулки, адаптеры, фитинги). В чем суть: -есть несколько отдельных таблиц по классу (фитинги, адаптеры, длина рукава). -в каждой таблице определенное количество ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад