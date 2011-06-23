Нужно сохранить прайс-лист из УТ10.3 в формате xml

Есть скрипт который выгружает из 1с данные в xml, но там есть пару багов (не правильно выгражаются два поля) нужно устранить этот баг. 1C 8.1 Alfa-Auto (4.1) - Рарус
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Мы работаем на платформе 8.1 с УТ 10.3. Наш сайт www.mishele.ru написан на языке ASP и в нем предусмотрена возможность формирования заказа (типа интернет-магазина). Но он никак не привязан к 1С. На сегодняшний день у нас в ассортименте около 2000 позиций и прайс-лист состоит из почти 8000 строк. Образец формируемого прайс-листа из УТ 10.3 вышлю дополнительно. У нас две цены: оптовая для незарегистрированных клиентов (фактически цена интернет-магазина), отпускная для зарегистрированных клиентов (наших оптовиков). Первую цену будут видеть все посетители сайта, вторую-только зашедшие на сайт по паролю. При этом, если хотя бы один размер изделия будет в наличии, информация о изделии и его фотография будут оставаться на сайте. При отсутствии этой позиции в прайс-листе информация о ней на сайте будет прятаться. Общее описание изделия будет в одной таблице, а размеры и цены в другой таблице рядом с названием изделия. Вручную контролировать наличие изделий, их размеров и текущих цен довольно сложно. Для автоматической загрузки цен нам нужна обработка, чтобы прайс-лист формировался в формате xml примерно в таком виде (тэги должны быть обязательно на латинице):
Data preice="2011-06-23" IdentifikatorSvoistva="ТипЦены" Znachenie="оптовая" /> IdentifikatorSvoistva="ТипЦены" Znachenie="отпускная" />
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Должны быть реализованы возможности не включать в прайс-лист товары, по которым не заданы цены или отсутствующие на складах предприятия.
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