MQL советник

$5
Прикладное ПОЗакрыт1 заявка135 просмотров
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Требуется написать простенький советник на 2х мувах, с переносом стопа в безубыток. Потребуется как минимум ещё 2-3 доработки алгоритма с такой же оплатой.

12 лет назад
Nathan
Андрей 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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