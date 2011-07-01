Delphi - нужно сделать функцию (алгоритм)

Использую Delphi 2007 (неуникод).

Смотрите, на форме лежит пустой TPopupMenu. Мне нужно сделать процедуру, на вход которой прилетает путь (например 'c:\test\'), нужно список, все файлы и каталоги (и все вложенные естественно) из этого пути отобразить в PopupMenu, который на форме лежит.

То есть видимо рекурсивная процедура (функция) должна быть. Пункт меню это имя файла, а submenu это каталог.

Причем имена каталогов в этом меню должны быть расположены на первом месте, а имена файлов ниже.

Жду предложений.