Delphi - нужно сделать функцию (алгоритм)

ТЗ В папке содержаться 16-20 тыс. файлов-изображений. Это картинки электронной почты пользователей. Характеристики изображения: Разрешение 72 пикс/д, высота 13 пикс, ширина меняется. Примеры картинок во вложении. Необходимо распознать текст картинки и сохранить *.txt файл с таким же именем.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Использую Delphi 2007 (неуникод).
Смотрите, на форме лежит пустой TPopupMenu. Мне нужно сделать процедуру, на вход которой прилетает путь (например 'c:\test\'), нужно список, все файлы и каталоги (и все вложенные естественно) из этого пути отобразить в PopupMenu, который на форме лежит.
То есть видимо рекурсивная процедура (функция) должна быть. Пункт меню это имя файла, а submenu это каталог.
Причем имена каталогов в этом меню должны быть расположены на первом месте, а имена файлов ниже.
Жду предложений.
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