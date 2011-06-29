Delphi компонент нужен

Нужен компонент (Delphi 2007 неуникодный), при помощи которого удобно можно было в Design-time переключать видимость нужных мне GroupBox наложенных друг на друга.

В Run-Time по нажатию кнопочки видимость нужных GroupBox можно менять переключая свойство Visible нужного GroupBox, а вот в Design-time это уже не работает.

Можно например перемещать все ненужные GroupBox за пределы формы, когда нужно работать с определенным GroupBox, чтобы все остальные не мешали (они же друг на друга наложены).

Понятно объяснил?

Жду предложений.