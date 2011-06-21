Создание интерактивного кроссворда

Ниже в приложении находится описание того, как необходимо создать кроссворд.

Кроссворд на 20 слов, 149 клеточек.

Фон - футбольный мяч, кроссворд должен быть выполнен в power point.

Там должна быть конпка - "проверить", при нажатии на которую, если слово правильное, оно окрашивается зеленым.

Также должна быть конпка "выход".

Нумерацию слов можно проставить над клеточками в виде триггеров, при нажатии на которые выплывают вопросы.

Кроссворд на английском языке, но все вопросы и ответы к ним я предоставлю.

Работа должна быть выполнена в Power Point с помощью Visual Basic.

Сроки оговорим с исполнителем, но не больше 2 дней.