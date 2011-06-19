Плагин для оперы.

Функция плагина запоминать все ссылки, по которым пользователь уже переходил (именно куда переходил, а не откуда) и обозначать их на странице, например восклицательным знаком, или подчеркиванием, при этом, плагин, запоминает количество переходов и выводит эту цифру рядом с обозначенной ссылкой.