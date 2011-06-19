Прога парсер с гугл картинок

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Привет, нужна прога парсинка и сохранения картинок
в проге поле в него я вбиваю слово ля поиска
также настройки какого расширения фото искать и сохранять
например
Поле для поиска (вбиваю слово)
Висота картинки
От 200 До 800
ширина картинки
От 100 До 500
кнопка искать
идет поиск по всем результатам гуг картинок и сохраняет у меня на компе в папке с прогой все картинки
поиск идет с параметрами высота ширина то что не проходит вылетает не сохраняется
Нужна высокая скорость работы, у меня интет хороший
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