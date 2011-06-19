Прога парсер с гугл картинок

$25
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Привет, нужна прога парсинка и сохранения картинок

в проге поле в него я вбиваю слово ля поиска

также настройки какого расширения фото искать и сохранять

например

Поле для поиска (вбиваю слово)

Висота картинки

От 200 До 800

ширина картинки

От 100 До 500

кнопка искать

идет поиск по всем результатам гуг картинок и сохраняет у меня на компе в папке с прогой все картинки

поиск идет с параметрами высота ширина то что не проходит вылетает не сохраняется

Нужна высокая скорость работы, у меня интет хороший

12 лет назад
vovanokos
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redandyellowdays
Укпукп Керпукп 
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vladracer
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rafolancer
Рафо 
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