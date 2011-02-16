Доброго дня, нужен пхп-прогер для не сложного скрипт генерации чисел по шаблону интерфейс я нарисовал и все описал в приложении тз.
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
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Доброго дня, нужно нарисовать 20 очень простых иконок с предоставленных мной эскизов в программе Corel Draw нужно очень хорошее качество. в приложении все описано и лежат образцыИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен14 лет назад
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Доброго дня есть текст на странице он заключен к примеру в теги текст нужен уникальный вариант ява скрипта который будет скрывать этот текс чтобы его не видели пользователи, а видели ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
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Доброго дня, нужен сол запрос к бд который исправит проблему значить есть бд в ней таблица jos_content в таблице есть поле ...Базы данных5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $25
Привет, нужна прога парсинка и сохранения картинок в проге поле в него я вбиваю слово ля поиска также настройки какого расширения фото искать и сохранять например Поле для ...Прикладное ПО3 исполнителяЗакрыт14 лет назад
- $30
Нужен модуль для Joomla 1.59 версии. Вобщем на сайте есть скрытый текст в статьях (в полной статье) поле в бд fulltext этот скрытый текст невидет обычным посетителям чтобы скрыть текст ...Завершен14 лет назад
- $30
Всем привет, судя по функционалу компонент на пару тройку часов... Нужен компонент для Joomla 1.59 версии. Вобщем на сайте есть скрытый текст в статьях (в полной статье) поле в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Доброго дня Сокрытие текстаЗавершен14 лет назад
- $15
Доброго дня нужна прога перекодировщик всех текстовых файлов в папках, работать должна так прогу кидаю в нужную папку и она в этой папке определяет другие папки и подпапки в этих папках есть txt файлы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $15
Доброго дня, нужна простая программка делилка текста под виндовс хп, прога должна делать следующее я ее запускаю в проге я выбераю обрабатываемый текстовый файл с текстов причем текста может быть ...Закрыт14 лет назад
- $20
Доброго времени суток, нужен скрипт постинга фоток на сайт, все описано в тз - если есть вопросы задавайте их скрипт должен работать под денвером у меня.Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать так что-бы если человек набрал ошибочный урл которого нет открывалась не пустая страница браузера а перекидовало на главную домена пример domen.ru/любой линк или набор символов который не существует если ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Доброго дня нужен скрипт очень простой на 2 строкиВеб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Добрый вечер. Нужен скрипт или прога чтобы сгенирировать чичла вида 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт14 лет назад
Доброго дня, нужен простенький скрипт для работы с БД Jomla 1.5 нужно им сделать выборку определенных полей в определенной КАТЕГОРИИ РАЗДЕЛА ДЖУМЛЫ вобщем в скрипте я указываю с какой бд работаю (test) например ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
Доброго дня ! Нужно отрисовать логотип для сайта 300-300 пикселей формат файла (png)Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад