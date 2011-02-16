vovanokos

Вова Яровой vovanokos

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

enaicke
Михаил 
34 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Сокрытие текста.
Человек точно знает чего хочет...Сразу оплатил хорошую сумму по факту выполнения работы, приятно было работать вместе с ним....
Спасибо все сделал быстро как и договаривались.
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medvedart
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Отрисовать логотип для сайта.
Очень хороший заказчик! Внятное и четкое ТЗ, никаких задержек с оплатой. Приятный человек в общении. Только положительные эмоции!
Спасибо большое, все как оговорено было сделал (логотип) рекомендую исполнителя.
Ответный отзыв