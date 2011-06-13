Составить правильный SQL запрос

Доброго дня, нужен сол запрос к бд который исправит проблему

значить есть бд в ней таблица jos_content

в таблице есть поле fulltext

в этом поле есть запись вида

config=embedding_feed.php?viewkey=

ca27c60aabb802de65d6

"/>

таких записей очень много нужно и они расположены каждая с новой строки, а нужно сол запросом перебить в одну строку

такого вида

config=embedding_feed.php?viewkey=ca27c60aabb802de65d6"/>

записей тисяч 50 и виев кей у всех разные

значит нужен такой запрос который

config=embedding_feed.php?viewkey= опустит на строку вниз

а "/>

подымет на строку вниз

в итоге должно иметь вид в поле fulltext такой

config=embedding_feed.php?viewkey=ca27c60aabb802de65d6"/>

все в одну строку