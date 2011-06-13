Составить правильный SQL запрос

Нужно слить несколько dbf фалов в один файл Подробности в аську 423117008
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Доброго дня, нужен сол запрос к бд который исправит проблему
значить есть бд в ней таблица jos_content
в таблице есть поле fulltext
в этом поле есть запись вида
config=embedding_feed.php?viewkey=
ca27c60aabb802de65d6
"/>
таких записей очень много нужно и они расположены каждая с новой строки, а нужно сол запросом перебить в одну строку
такого вида
config=embedding_feed.php?viewkey=ca27c60aabb802de65d6"/>
записей тисяч 50 и виев кей у всех разные
значит нужен такой запрос который
config=embedding_feed.php?viewkey= опустит на строку вниз
а "/>подымет на строку вниз
в итоге должно иметь вид в поле fulltext такой
config=embedding_feed.php?viewkey=ca27c60aabb802de65d6"/>
все в одну строку
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