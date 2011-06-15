Военкомат

Базы данныхЗавершен2 заявки255 просмотров
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Информационная система должна содержать информацию о призывниках различного возраста и статуса, текущем местонахождении призывников и личных делах, медицинских данных. Задание учебное, выполнено должно быть на sql'е в среде ibExpert. База должна содержать не менее 7 таблиц, быть в 3й нормальной форме,включать в себя 1 поисковый запрос труднодоступных данных и 2 представления,использующие связь не менее трех таблиц.Так же нужна хранимая процедура, задействующая не менее 3х таблиц и меняющая данные базы.

почта: [email protected]

ася: 239590

скайп: drugmon

13 лет назад
drugmon
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
pushist1y
Антон 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
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Внятное описание задачи, быстрая оплата, всё положительно
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