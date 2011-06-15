Информационная система должна содержать информацию о призывниках различного возраста и статуса, текущем местонахождении призывников и личных делах, медицинских данных. Задание учебное, выполнено должно быть на sql'е в среде ibExpert. База должна содержать не менее 7 таблиц, быть в 3й нормальной форме,включать в себя 1 поисковый запрос труднодоступных данных и 2 представления,использующие связь не менее трех таблиц.Так же нужна хранимая процедура, задействующая не менее 3х таблиц и меняющая данные базы.

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