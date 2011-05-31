Программа для записи файлов на внешний носитель

Файлы записываются исходя из списка.

Так же для этой цели нужна грамотная организация самой БД для корректной работы программы.

Проект серьезный, поэтому большая просьба браться за него тех, кто работает конструктивно и быстро, а так же является профессионалом в области баз данных, серверной архитектуры. Стоимость ориентировочная, подробности – в личку.