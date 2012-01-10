Программинг системы мониторинга заявок на услуги

Ринат - ответственный исполнитель и замечательный человек! Действительно, на сегодня это редкость для фрилансера. Он прислушивается ко всем пожеланием и старается сделать все возможное из продукта и даже больше. Предлагает разумные идеи, оперативно правит баги. Всегда на связи, что тоже огромный плюс. Работаем дальше! :)