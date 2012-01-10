Программинг системы мониторинга заявок на услуги

Базы данныхЗавершен2 заявки258 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать веб-приложение и совместить его с CMS сайта expomap.ru (VAM Shop Os Commerce) в части импорта заявок, поступающих с сайта.

Пользователи системы:

- менеджер по работе с клиентами

- администратор (руководитель).

Основная суть - мониторинг заявок на услуги менеджерами, отслеживание статусов, формирование списков звонков на день, анализ результативности работы каждого из менеджеров и системы вцелом и др.

Подробная информацию - в ТЗ.

Пишите вилку по деньгам и вопросы по ТЗ.

12 лет назад
SBW
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
grf
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$700
2 дня
Ринат - ответственный исполнитель и замечательный человек! Действительно, на сегодня это редкость для фрилансера. Он прислушивается ко всем пожеланием и старается сделать все возможное из продукта и даже больше. Предлагает разумные идеи, оперативно правит баги. Всегда на связи, что тоже огромный плюс. Работаем дальше! :)
Приятный в общении заказчик, обладает поистине неисчерпаемым терпением, за что отдельная благодарность, оплата была произведена моментально, без каких-либо задержек. Рекомендую!
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