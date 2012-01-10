Программинг системы мониторинга заявок на услуги

Добрый день, требуется конвертировать базу Transbase в формат более народного происхождения, описания этих процессов в нете более чем достаточно. Сообственно формат достаточно специфичный и я думаю многие поняли в чем дело. Даю подсказку TIKDAK
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать веб-приложение и совместить его с CMS сайта expomap.ru (VAM Shop Os Commerce) в части импорта заявок, поступающих с сайта.
Пользователи системы:
- менеджер по работе с клиентами
- администратор (руководитель).
Основная суть - мониторинг заявок на услуги менеджерами, отслеживание статусов, формирование списков звонков на день, анализ результативности работы каждого из менеджеров и системы вцелом и др.
Подробная информацию - в ТЗ.
Пишите вилку по деньгам и вопросы по ТЗ.
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