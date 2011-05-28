Конвертировать базу из Transbase в SQl

Базы данныхЗакрыт3 заявки560 просмотров
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Добрый день, требуется конвертировать базу Transbase в формат более народного происхождения, описания этих процессов в нете более чем достаточно.

Сообственно формат достаточно специфичный и я думаю многие поняли в чем дело.

Даю подсказку TIKDAK

13 лет назад
Reider
Иван 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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