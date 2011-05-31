Разработка базы данных

Спустя полтора месяца работа не выполнена, человек пропал - "горе" какое-то случилося, правда ряд непонятных файлов обновлений для 1с прислал по почте) смотрю на них как мартышка на очки)) данная работа вряд ли заслуживает оценку "2". Друзья, кто хочет сэкономить время, нервы и деньги не стоит связываться с данным фрилансером. Это знание стоило мне 10,000 золотых. ПОМНИТЕ ! ДЕНЬГИ "ЗАРАБОТАННЫЕ" ТАКИМ ОБРАЗОМ НИКОГДА НЕ ПОЙДУТ ВПРОК))