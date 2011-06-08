Cрочно сделать merge баз MS Access

Базы данныхЗавершен4 заявки190 просмотров
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Есть базы MS Access Нужно написать запрос и выбрать по повторению адресов из каждой базы. Подробнее в личке. Нужно срочно.

13 лет назад
khorozov
54 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Statukha
49 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$50
1 день
Все сделал вовремя и качественно. Всегда на связи и держит в курсе процесса. Рекомендую.
Анатолий дал задачу, ответил на уточняющие вопросы, принял работу. Все четко и оперативно. Я доволен сотрудничеством.
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