БД о грузах перевозимых фирмой (срочно)

$50
Базы данныхЗавершен2 заявки274 просмотра
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Нужно разработать проект Грузоперевозок.. базу данных в аксес или Ib Expert . и программу в Delphi..несложную..2-3 входных документа..и 4 отчета .. Входные и выходные документы желательно нарисовать в ворде...

Примерно что должно включать.. Транспорт, сотрудник , клиент ну и путевой лист думаю...нужно для диплома..пишите цену...срок 1-2 дня..срочно нужно .. базу минимальную надо но правильную..таблиц 4-5 всего..некоторые можно типо. код клиента. название фирмы и адрес.. и все..ну тоесть не большая работа

13 лет назад
HennessyXO
Дмитрий 
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
remueur
Андрей 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
30 отзывов(-5)
13 лет назад
$50
1 день
Все качественно и понятно.Отличная работа)
Хорошее ТЗ. Оплата была произведена в срок.
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