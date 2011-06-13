БД о грузах перевозимых фирмой (срочно)

Нужно разработать проект Грузоперевозок.. базу данных в аксес или Ib Expert . и программу в Delphi..несложную..2-3 входных документа..и 4 отчета .. Входные и выходные документы желательно нарисовать в ворде...

Примерно что должно включать.. Транспорт, сотрудник , клиент ну и путевой лист думаю...нужно для диплома..пишите цену...срок 1-2 дня..срочно нужно .. базу минимальную надо но правильную..таблиц 4-5 всего..некоторые можно типо. код клиента. название фирмы и адрес.. и все..ну тоесть не большая работа