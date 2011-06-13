Слить несколько dbf-файлов

Задача состоит в том, чтобы направить меня на путь истинный в реализации максимально эффективной структуры базы данных. Вот с какими проблемами я столкнулся: На сайте будет какталог файлов/новостей у каждого файла/новости есть свои особенности, жанры, список поддерживаемых ...