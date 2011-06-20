Разработка АРМ Библиотекаря школы

Необходимо сделать базу данных по товару. Порядка 200-300 систем. С указанием минимальных, максимальных размеров, с красивой компоновкой на сайте, прикрутить к этому поиск. Основная задача, переделать сайт под максимальную функциональность посетителей. Есть задумки, нужен человек, который ...
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ПО для выпускника колледжа по специальности 230106 ПОВТ и АС
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