Интеграция базы Tecdoc в интернет-магазин запчасте

Необходимо интегрировать возможность подбора запчастей на сайт http://avztecno.com.ua/

например так как у parts. kiev .ua

Так же интересен вариант с готовым интернет магазином по продаже запчастей с функционалом подбора по средсват каталога TecDoc или другие.

В приложении ориентировочное ТЗ, которое не является конечным руководством для создания сайта.

Интересны любые предложения.