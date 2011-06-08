Текдок (tecdoc)

Базы данныхЗакрыт4 заявки207 просмотров
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Нужно оптимизировать сервер или базу текдока, чтобы он заработал. Ну или дать консультацию.

Строго для тех, кто уже подобным занимался.

Ситуация вкратце:

Сам ресурс сБД был размещен на вирт. сервере centos 1700 мгц и 1024 мб памяти. Запросы sql работали медленно (по минуте порой), но работали.

Переехали на VPS 4600 Мгц, 2000 Мб оперативки. Ubuntu + isp. Запросы стали обрабатываться один раз и з 10. Почти все запросы заканчиваются 504. Таймаут увеличили, память увеличили. Резульатт тот же.

Проблема: сервер мощнее, а запросы практически необрабатываются. Где логика?

Я грешу на убунту, но, мне кажется, это уже от отчаиния :)

12 лет назад
smarteg
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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