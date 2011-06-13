Аналог advancer.su по идее и функционалу

Дизайн закажем отдельно. понадобится только верстка.

нужен хороший и удобный движок под эту задачу.

Нужны рекомендации по нагрузке на сервак. Выделенный – не выделенный. Если Выделенный. то с какими требовании по железу и натсройкам ПО?

Проект долгосрочный, поэтому нужен ведущий программист на постоянную работу. работа удаленная дома, но оформление по всем нормам законодательства РФ.

Требуется разбить проект на логичные подэтапы так чтобы были быстрые результаты. Реально работающий проект, к которому постоянно добавляется функционал. Ведь все что есть на advancer.su сразу реализовывать не то что долго – почти нереально.

Нужен функционал готовый к приему платных заказов и рекламных площадок в течении месяца.

Обязателен опыт работы в больших проектах.

На испытательный срок ставка программиста 15.000 р. за полный рабочий день на пятидневке и отчеты по каждому этапу (примерно раз в 3-5 дней).