База данных бланков строгой отчетности

Нужно оптимизировать сервер или базу текдока, чтобы он заработал. Ну или дать консультацию. Строго для тех, кто уже подобным занимался. Ситуация вкратце: Сам ресурс сБД был размещен на вирт. сервере centos 1700 мгц и 1024 мб памяти. ...