База данных бланков строгой отчетности

Базы данныхЗакрыт11 заявок295 просмотров
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Задача: Написать базу данных на Access для хранения и учета бланков строгой отчетности. Будут храниться в среднем 500 индивидуальных бланков, разбитых по страховым компаниям, видам, месту хранения, статусу(выписан, испорчен, возвращен в СК)

Таблицы:

Страховые компании – 18 штук

Виды полисов: 15 штук

Агенты

Сводная

Особенности:

Форма ввода диапазона новых полисов

Форма для выдачи полисов (выбор определенных полисов, составление таблицы для печати акта, изменение места хранения)

12 лет назад
nbhd
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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