База данных бланков строгой отчетности

Необходимо интегрировать возможность подбора запчастей на сайт http://avztecno.com.ua/ например так как у parts. kiev .ua Так же интересен вариант с готовым интернет магазином по продаже запчастей с функционалом подбора по средсват каталога TecDoc или другие. В приложении ориентировочное ...
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Задача: Написать базу данных на Access для хранения и учета бланков строгой отчетности. Будут храниться в среднем 500 индивидуальных бланков, разбитых по страховым компаниям, видам, месту хранения, статусу(выписан, испорчен, возвращен в СК)
Таблицы:
Страховые компании – 18 штук
Виды полисов: 15 штук
Агенты
Сводная
Особенности:
Форма ввода диапазона новых полисов
Форма для выдачи полисов (выбор определенных полисов, составление таблицы для печати акта, изменение места хранения)
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