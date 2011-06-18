Подправить программу на С#

Прикладное ПОЗакрыт9 заявок272 просмотра
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Есть программа написанная на С# для работы с соц. сетью.

Нужно кое что подправить в коде чтобы программа работала исправна. Что подправить я скажу.

Требуются люди с опытом.

Бюджет 500р

Срок - желательно сегодня сделать.

Связь icq 251998512

12 лет назад
1Deagle
Костя 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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