Подправить программу на С#

Приглашаем к сотрудничеству программиста , имеющего практический опыт реализации проектов под ОС Nucleus . Задача. Есть браузер Winwap реализованный под Windows and Win CE. Данный браузер нужно спортировать под Nucleus RTOS . При портирование необходимо выполнить WAP возможности ...
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Есть программа написанная на С# для работы с соц. сетью.
Нужно кое что подправить в коде чтобы программа работала исправна. Что подправить я скажу.
Требуются люди с опытом.
Бюджет 500р
Срок - желательно сегодня сделать.
Связь icq 251998512
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