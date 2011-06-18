Программа плеер для сайта (C++, можно Делфи)

Здравствуйте! Есть задача создания интерактивного приложения для сайта! В приложении будет предлагаться пользователю загрузить фотографию и по ней должен создаваться рисунок, создавать его будет герой (мультипликационно изображённый персонаж), он может появиться в начале, а может и присутствовать ...