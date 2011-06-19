Разработать простой учебный интерпретатор

$100
Прикладное ПОЗакрыт5 заявок220 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать интерпретатор (учебный) несуществующего простого языка программирования.

То есть нужно придумать язык и разработать под него интерпретатор.

Сразу напишу, что жестких требований ни к языку, ни к интерпретатору нет, поэтому я описываю базовые требования, которые могут быть в каких-то пределах изменены, если это ускорит разработку (приоритет разработки – время).

Если у Вас имеется готовый учебный (очень упрощенный, с минимумом операций) интерпретатор, то возможно использовать его.

Интерпретатор желательно разработать на Delphi, но возможно Visual C++ или C#

Интерпретируемый язык программирования – какой-то очень простой язык вроде смеси basic и pascal с набором базовых конструкций, особых требований к синтаксису нет.

Основные требования к языку:

1. Объявление переменных – var

переменные типизированные или нет (как проще)

операция присваивания значения

поддержка целочисленных, вещественных и текстовых значений в переменных

операции математических действий для переменных, содержащих числовые значения: +, -, *, / (в том числе a = a + 1, a = a – 1 и т.п.)

операции конкатенации строка + строка и строка + число

поддержка массивов не требуется

2. Поддержка конструкций ветвления if-then-else, case (в условиях поддержка ==,

поддержка циклических конструкций while, repeat-until, for

3. Математические операции sin, cos, tg, arcsin, arccos, arctg, abs, exp (экспонента), ln, lg, sqrt, pi, idiv (частное целочисленного деления), imod (остаток целочисленного деления), pow (число в степени)

другие операции с числами: random (случайное вещественное число от 0 до n), round (округление)

операции со строками: substr (выделение подстроки), strlen (длина строки), strpos (поиск подстроки), преобразование числа в строку и наоборот

4. Операции ввода с клавиатуры и вывода на экран для текстовых и числовых переменных, вывод на экран текстовой строки и перехода на новую строку

Поддержка функций не требуется

Основные требования к интерпретатору:

1. Консольное приложение для windows

2. загрузка исходного кода из текстового файла

3. вывод результата выполнения программы в консоль

Язык и интерпретатор должен быть простыми, лишние функции, кроме указанных, не желательны (кроме базовых, которые я, возможно, упустил).

Что нужно получить на выходе:

1. Исходный код интерпретатора

2. Краткое описание языка (операторы и синтаксис)

3. краткое описание работы интерпретатора (коротко принцип работы)

4. Пример программы на разработанном языке, задействующий максимум операций языка

12 лет назад
dennsp
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужно сделать прогр. обеспечение для МЛМ компании

    $3000

    Нужно сделать разработку программинга для компании сетевого маркетинга Точнее: 1. рабочие кабинеты для партнеров (похожего плана http://cabinet.demo.itrf.ru/member/page.aspx), 2. столы где они будут расположены. Столы должны заполняться, делиться автоматически. Будет система прыжков -перепрыгнуть с нижнего уровня на ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать программу

    Есть математическая модель с описанием и примером, нужно реализовать на с++, можно в консольном приложении....

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка программы Life Kit (net.framework 2.0)

    Intway Life Kit - Программа для программирования прибора электромагнитной, волновой и антипаразитарной терапии для работы используется net.framework 2.0 программа работает через получение кода активации от суппорта. всё работает, но суппорт работает крайне медленно ПРОБЛЕМА - при переустановке системы надо ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подправить программу на С#

    Есть программа написанная на С# для работы с соц. сетью. Нужно кое что подправить в коде чтобы программа работала исправна. Что подправить я скажу. Требуются люди с опытом. Бюджет 500р Срок - желательно сегодня сделать. Связь icq 251998512

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание программы

    $1000

    Необходимо создание ПО, которое позволяет производить математическое и векторное моделирование объектов, используя определенные параметры для создания и формирования формы объекта. Это основное требование к проекту. Если более конкретно-пишите.

    Прикладное ПО14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программа плеер для сайта (C++, можно Делфи)

    $300

    Добрый день! Коротко про программу: есть сайт с музыкой, надо сделать для него плеер для поиска (GET запросы), проигрывания и скачки музыки. Работа с плейлистами (мультивыбор, сортировка, сохранение, добавление/удаление), защита программы (привязка к железу), автоматическое ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад