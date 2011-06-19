Разработать простой учебный интерпретатор

Необходимо разработать интерпретатор (учебный) несуществующего простого языка программирования.

То есть нужно придумать язык и разработать под него интерпретатор.

Сразу напишу, что жестких требований ни к языку, ни к интерпретатору нет, поэтому я описываю базовые требования, которые могут быть в каких-то пределах изменены, если это ускорит разработку (приоритет разработки – время).

Если у Вас имеется готовый учебный (очень упрощенный, с минимумом операций) интерпретатор, то возможно использовать его.

Интерпретатор желательно разработать на Delphi, но возможно Visual C++ или C#

Интерпретируемый язык программирования – какой-то очень простой язык вроде смеси basic и pascal с набором базовых конструкций, особых требований к синтаксису нет.

Основные требования к языку:

1. Объявление переменных – var

переменные типизированные или нет (как проще)

операция присваивания значения

поддержка целочисленных, вещественных и текстовых значений в переменных

операции математических действий для переменных, содержащих числовые значения: +, -, *, / (в том числе a = a + 1, a = a – 1 и т.п.)

операции конкатенации строка + строка и строка + число

поддержка массивов не требуется

2. Поддержка конструкций ветвления if-then-else, case (в условиях поддержка ==,

поддержка циклических конструкций while, repeat-until, for

3. Математические операции sin, cos, tg, arcsin, arccos, arctg, abs, exp (экспонента), ln, lg, sqrt, pi, idiv (частное целочисленного деления), imod (остаток целочисленного деления), pow (число в степени)

другие операции с числами: random (случайное вещественное число от 0 до n), round (округление)

операции со строками: substr (выделение подстроки), strlen (длина строки), strpos (поиск подстроки), преобразование числа в строку и наоборот

4. Операции ввода с клавиатуры и вывода на экран для текстовых и числовых переменных, вывод на экран текстовой строки и перехода на новую строку

Поддержка функций не требуется

Основные требования к интерпретатору:

1. Консольное приложение для windows

2. загрузка исходного кода из текстового файла

3. вывод результата выполнения программы в консоль

Язык и интерпретатор должен быть простыми, лишние функции, кроме указанных, не желательны (кроме базовых, которые я, возможно, упустил).

Что нужно получить на выходе:

1. Исходный код интерпретатора

2. Краткое описание языка (операторы и синтаксис)

3. краткое описание работы интерпретатора (коротко принцип работы)

4. Пример программы на разработанном языке, задействующий максимум операций языка